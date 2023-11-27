Макдэвид набрал 5 очков в 9-м матче в карьере и стал лидером среди действующих игроков, у Малкина — 8 таких игр

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 5 (1+4) очков в матче с «Анахаймом» (8:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Канадец набрал 5 очков в 9-м матче в карьере и вышел на первое место по этому показателю среди действующих игроков. Форвард «Ойлерз» обогнал нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, у которого 8 игр с 5 очками.

В этом сезоне 26-летний Макдэвид провел в регулярке НХЛ 18 матчей и набрал 25 (7+18) очков.