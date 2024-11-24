Макдэвид набрал 3 очка в 127-м матче НХЛ — это третий результат среди действующих игроков

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 3 (2+1) очка в матче с «Рейнджерс» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Канадец в 127-й раз набрал три и более очка в матче североамериканской лиги. Из действующих игроков форвард уступает лишь Сидни Кросби («Питтсбург», 180 матчей) и Александру Овечкину («Вашингтон», 135).

Макдэвид в этом сезоне набрал 28 (11+17) очков в 19 играх.