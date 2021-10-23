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Макдэвид набрал 13 очков в первых пяти матчах сезона. Больше за «Эдмонтон» набирал только Гретцки

Макдэвид набрал 13 очков в первых пяти матчах сезона
09:18
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Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (5:3).

На счету 24-летнего канадца две результативные передачи. Таким образом, в первых пяти матчах сезона форвард набрал 13 (6+7) очков. Больше него за «Ойлерз» очков в стартовых пяти играх набирал только Уэйн Гретцки — в сезоне-1983/1984 он набрал 15 (7+8) очков, в сезоне-1986/1987 — 14 (3+11).

«Эдмонтон» одержал пять побед в первых пяти играх НХЛ.

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Сергей Разин все материалы автора
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