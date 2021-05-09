Макдэвид набрал 100 очков в 53 матчах сезона НХЛ
06:49
Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».
24-летний канадец набрал 4 (1+3) очка во встрече и довел количество очков за сезон до 100 (32+68). Для этого хоккеисту понадобилось 53 матча, что является рекордом в НХЛ.
100 points in 53 games. Just let that sink in.— NHL Public Relations (@PR_NHL) May 9, 2021
#NHLStats pic.twitter.com/ux3xQuwjJX
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