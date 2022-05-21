Макдэвид: «Мы хорошо ответили «Калгари» на поражение в первом матче серии»

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид подвел итоги второго матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Калгари» (5:3).

«Мы сражались упорнее, вот и все. Это просто работа, упорная борьба. В первой игре мы не смогли победить. Очевидно, мы лучше защищались, но все же упустили несколько моментов, однако Смитти сыграл хорошо. Мы не добились того старта, которого хотели, но хорошо ответили на первый матч», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Счет в серии стал 1-1. Третий матч серии пройдет 23 мая и начнется в 3:00 мск.