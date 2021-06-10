Макдэвид, Маккиннон и Мэттьюс номинированы на «Харт Трофи»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала претендентов на награду «Харт Трофи». Приз вручается хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

На него претендуют: Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Натан Маккиннон («Колорадо») и Остон Мэттьюс («Торонто»).

Действующим обладателем награды самому ценному игроку НХЛ является нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. На счету капитана «Вашингтона» Александра Овечкина три приза «Харт Трофи».