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Макдэвид, Маккиннон и Мэттьюс номинированы на «Харт Трофи»

18:40
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала претендентов на награду «Харт Трофи». Приз вручается хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

На него претендуют: Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Натан Маккиннон («Колорадо») и Остон Мэттьюс («Торонто»).

Действующим обладателем награды самому ценному игроку НХЛ является нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. На счету капитана «Вашингтона» Александра Овечкина три приза «Харт Трофи».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/NHL/status/1403008912438317060

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