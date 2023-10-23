Макдэвид из-за травмы выбыл на две недели

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид получил травму верхней части тела во время матча регулярного чемпионата НХЛ против против «Виннипега» (2:3 ОТ), сообщается на официальном сайте клуба.

Сообщается, что 26-летний канадец из-за травмы выбыл на одну-две недели.

В текущем сезоне Макдэвид провел 5 матчей, в которых набрал 8 (2+6) очков.