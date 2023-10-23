Макдэвид из-за травмы выбыл на две недели
Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид получил травму верхней части тела во время матча регулярного чемпионата НХЛ против против «Виннипега» (2:3 ОТ), сообщается на официальном сайте клуба.
Сообщается, что 26-летний канадец из-за травмы выбыл на одну-две недели.
В текущем сезоне Макдэвид провел 5 матчей, в которых набрал 8 (2+6) очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Филадельфия
|5
|3
|2
|7
|2
|Коламбус
|5
|3
|2
|6
|3
|Рейнджерс
|5
|3
|2
|6
|4
|Каролина
|6
|3
|3
|6
|5
|Нью-Джерси
|4
|2
|2
|5
|6
|Айлендерс
|4
|2
|2
|5
|7
|Питтсбург
|5
|2
|3
|4
|8
|Вашингтон
|4
|1
|3
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|4
|4
|0
|8
|2
|Детройт
|5
|4
|1
|8
|3
|Оттава
|5
|3
|2
|6
|4
|Торонто
|5
|3
|2
|6
|5
|Тампа-Бэй
|6
|2
|4
|6
|6
|Монреаль
|4
|2
|2
|5
|7
|Флорида
|5
|2
|3
|4
|8
|Баффало
|5
|2
|3
|4
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|5
|5
|0
|10
|2
|Даллас
|4
|3
|1
|7
|3
|Аризона
|5
|3
|2
|6
|4
|Нэшвилл
|6
|3
|3
|6
|5
|Сент-Луис
|4
|2
|2
|5
|6
|Миннесота
|5
|2
|3
|5
|7
|Виннипег
|5
|2
|3
|4
|8
|Чикаго
|6
|2
|4
|4
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|6
|6
|0
|12
|2
|Ванкувер
|5
|3
|2
|6
|3
|Лос-Анджелес
|5
|2
|3
|5
|4
|Калгари
|5
|2
|3
|5
|5
|Эдмонтон
|5
|1
|4
|3
|6
|Сиэтл
|6
|1
|5
|3
|7
|Анахайм
|4
|1
|3
|2
|8
|Сан-Хосе
|5
|0
|5
|1
Результаты / календарь
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|23.10
|00:00
|
Детройт – Калгари
|- : -
|23.10
|03:30
|
Анахайм – Бостон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|4
|10
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|5
|10
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|6
|9
|И
|Г
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|6
|6
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|5
|6
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|5
|6
|И
|КН
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|2
|0.70
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|2
|1.00
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|3
|1.26
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