Макдэвид догнал Овечкина по очкам в овертаймах НХЛ

«Эдмонтон» на выезде победил «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Коннор Браун. Голевую передачу ему отдал Коннор Макдэвид. 28-летний канадец сделал 41-е (16+25) результативное действие в овертаймах за карьеру в НХЛ.

По этому показателю Макдэвид вышел на третье место в истории лиги. Он догнал российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина (27+14) и форварда «Детройта» Патрика Кейна (13+28).