Макар стал третьим защитником в истории НХЛ по скорости достижения 60 голевых пасов в плей-офф

Защитник «Колорадо» Кейл Макар отметился результативной передачей в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Далласа» (5:1).

Эта передача стала для 26-летнего канадца 60-й в 73 играх Кубка Стэнли. Он вышел на третье место в истории НХЛ среди защитников по скорости достижения 60 голевых пасов в матчах плей-офф. Быстрее него до этой отметки добирались Эл Макиннис (71 матч) и Бобби Орр (69).

Всего на счету Макара 81 (21+60) очко в 73 играх Кубка Стэнли. Защитник выступает за «Колорадо» с 2019 года.