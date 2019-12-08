Макар получил травму в матче с «Бостоном»

Защитник «Колорадо» Кэйл Макар получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (4:1), сообщает The Denver Post.

Макар попал под силовой прием в исполнении нападающего «Мишек» Брэда Маршанд. Защитник покидал лед, держась за плечо.

В нынешнем сезоне 21-летний канадец набрал 28 (8+20) очков в 29 матчах, что является лучшим показателем среди всех новичков сезона, и считается фаворитом в борьбе за «Колдер Трофи».

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