Хоккей
НХЛ

14 августа, 09:55

Макар назван лучшим защитником НХЛ по версии сайта лиги, Сергачев — в топ-20

Сергей Разин
корреспондент

Официальный сайт НХЛ представил свой список лучших защитников лиги.

Лучшим защитником признан Кэйл Макар из «Колорадо». На втором месте Куинн Хьюз («Ванкувер»), замкнул тройку Зак Веренски («Коламбус»). Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев расположился на 18-м месте.

Также в топ-10 попали Миро Хейсканен («Даллас»), Виктор Хедман («Тампа»), Джош Моррисси («Виннипег»), Расмус Далин («Баффало»), Джейккоб Слэвин («Каролина»), Роман Йоси («Нэшвилл») и Эван Бушар («Эдмонтон»).

Михаил Сергачев
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Юта Маммот
Кэйл Макар
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
  • 804alex

    Фамилия - Кайл.

    15.08.2025

  • igogohruhru

    ну Макар а фамилия у него какая?

    15.08.2025

  • Андрей Андрей

    Все полузащитники впереди,защитники сзади.Очень даже логично.

    14.08.2025

    • Рекордный гол Овечкина воссоздали в трейлере видеоигры NHL 26

    Капризов станет лучшим бомбардиром «Миннесоты» по версии сайта НХЛ
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 19 13 6 27
    2 Нью-Джерси 19 13 6 27
    3 Питтсбург 19 10 9 24
    4 Айлендерс 20 11 9 24
    5 Коламбус 20 10 10 22
    6 Рейнджерс 21 10 11 22
    7 Филадельфия 18 9 9 21
    8 Вашингтон 19 9 10 20
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Детройт 20 12 8 25
    2 Бостон 21 12 9 24
    3 Монреаль 19 10 9 23
    4 Тампа-Бэй 19 10 9 22
    5 Оттава 19 9 10 22
    6 Флорида 19 10 9 21
    7 Торонто 20 9 11 20
    8 Баффало 19 7 12 18
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 19 13 6 31
    2 Даллас 20 12 8 27
    3 Виннипег 19 12 7 24
    4 Чикаго 19 10 9 24
    5 Юта 20 10 10 23
    6 Миннесота 20 9 11 22
    7 Сент-Луис 20 6 14 17
    8 Нэшвилл 20 6 14 16
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 19 12 7 25
    2 Вегас 19 9 10 24
    3 Лос-Анджелес 20 10 10 24
    4 Сиэтл 19 9 10 23
    5 Эдмонтон 21 9 12 22
    6 Сан-Хосе 20 9 11 21
    7 Ванкувер 21 9 12 20
    8 Калгари 21 5 16 13
    Результаты / календарь
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    19.11 03:00 Торонто – Сент-Луис 3 : 2 ОТ
    19.11 03:00 Тампа-Бэй – Нью-Джерси 5 : 1
    19.11 03:00 Детройт – Сиэтл 4 : 2
    19.11 04:00 Даллас – Айлендерс 2 : 3
    19.11 04:00 Виннипег – Коламбус 5 : 2
    19.11 04:30 Чикаго – Калгари 5 : 2
    19.11 06:00 Сан-Хосе – Юта 3 : 2 ОТ
    19.11 06:00 Вегас – Рейнджерс 3 : 2
    Все результаты / календарь

