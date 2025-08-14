Макар назван лучшим защитником НХЛ по версии сайта лиги, Сергачев — в топ-20

Официальный сайт НХЛ представил свой список лучших защитников лиги.

Лучшим защитником признан Кэйл Макар из «Колорадо». На втором месте Куинн Хьюз («Ванкувер»), замкнул тройку Зак Веренски («Коламбус»). Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев расположился на 18-м месте.

Также в топ-10 попали Миро Хейсканен («Даллас»), Виктор Хедман («Тампа»), Джош Моррисси («Виннипег»), Расмус Далин («Баффало»), Джейккоб Слэвин («Каролина»), Роман Йоси («Нэшвилл») и Эван Бушар («Эдмонтон»).