Макар назван лучшим защитником НХЛ по версии сайта лиги, Сергачев — в топ-20
Официальный сайт НХЛ представил свой список лучших защитников лиги.
Лучшим защитником признан Кэйл Макар из «Колорадо». На втором месте Куинн Хьюз («Ванкувер»), замкнул тройку Зак Веренски («Коламбус»). Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев расположился на 18-м месте.
Также в топ-10 попали Миро Хейсканен («Даллас»), Виктор Хедман («Тампа»), Джош Моррисси («Виннипег»), Расмус Далин («Баффало»), Джейккоб Слэвин («Каролина»), Роман Йоси («Нэшвилл») и Эван Бушар («Эдмонтон»).
Положение команд
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|19
|13
|6
|27
|2
|Нью-Джерси
|19
|13
|6
|27
|3
|Питтсбург
|19
|10
|9
|24
|4
|Айлендерс
|20
|11
|9
|24
|5
|Коламбус
|20
|10
|10
|22
|6
|Рейнджерс
|21
|10
|11
|22
|7
|Филадельфия
|18
|9
|9
|21
|8
|Вашингтон
|19
|9
|10
|20
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Детройт
|20
|12
|8
|25
|2
|Бостон
|21
|12
|9
|24
|3
|Монреаль
|19
|10
|9
|23
|4
|Тампа-Бэй
|19
|10
|9
|22
|5
|Оттава
|19
|9
|10
|22
|6
|Флорида
|19
|10
|9
|21
|7
|Торонто
|20
|9
|11
|20
|8
|Баффало
|19
|7
|12
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|19
|13
|6
|31
|2
|Даллас
|20
|12
|8
|27
|3
|Виннипег
|19
|12
|7
|24
|4
|Чикаго
|19
|10
|9
|24
|5
|Юта
|20
|10
|10
|23
|6
|Миннесота
|20
|9
|11
|22
|7
|Сент-Луис
|20
|6
|14
|17
|8
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|19
|12
|7
|25
|2
|Вегас
|19
|9
|10
|24
|3
|Лос-Анджелес
|20
|10
|10
|24
|4
|Сиэтл
|19
|9
|10
|23
|5
|Эдмонтон
|21
|9
|12
|22
|6
|Сан-Хосе
|20
|9
|11
|21
|7
|Ванкувер
|21
|9
|12
|20
|8
|Калгари
|21
|5
|16
|13
Результаты / календарь
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
|19.11
|03:00
|Торонто – Сент-Луис
|3 : 2 ОТ
|19.11
|03:00
|Тампа-Бэй – Нью-Джерси
|5 : 1
|19.11
|03:00
|Детройт – Сиэтл
|4 : 2
|19.11
|04:00
|Даллас – Айлендерс
|2 : 3
|19.11
|04:00
|Виннипег – Коламбус
|5 : 2
|19.11
|04:30
|Чикаго – Калгари
|5 : 2
|19.11
|06:00
|Сан-Хосе – Юта
|3 : 2 ОТ
|19.11
|06:00
|Вегас – Рейнджерс
|3 : 2
