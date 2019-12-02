Защитник «Колорадо» Кэйл Макар признан лучшим новичком ноября, сообщает официальный сайт лиги. Он опередил Адама Фокса («Рейнджерс»), Куинна Хьюза («Ванкувер»), Мартина Нечаса («Каролина»), Виктора Олофссона («Баффало») и Джона Марино («Питтсбург»).

В 14 матчах Макар набрал 23 (7+16) очка. Кэйл — пятый защитник-новичок в истории лиги, забивший не менее семи голов в течение одного месяца.

Лучшим новичком прошлого месяца был признан Олофссон.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков