Макар из-за травмы пропустит матч «Колорадо» против «Оттавы»

Форвард «Колорадо» Кейл Макар получил травму верхней части конечности.

Из-за повреждения 23-летний канадец пропустит встречу против «Оттавы».

В текущем сезоне Макар провел 18 матчей, в которых набрал 21 (10+11) очко. Он стал первым защитником за последние 32 года, которому для того, чтобы достичь отметки в 10 шайб за сезон, потребовалось сыграть менее 20 матчей.