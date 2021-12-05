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Макар из-за травмы пропустит матч «Колорадо» против «Оттавы»

03:16
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Форвард «Колорадо» Кейл Макар получил травму верхней части конечности.

Из-за повреждения 23-летний канадец пропустит встречу против «Оттавы».

В текущем сезоне Макар провел 18 матчей, в которых набрал 21 (10+11) очко. Он стал первым защитником за последние 32 года, которому для того, чтобы достичь отметки в 10 шайб за сезон, потребовалось сыграть менее 20 матчей.

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Сергей Разин все материалы автора
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