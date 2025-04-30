Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

30 апреля, 14:18

Тардиф — о возможном включении Овечкина в Зал славы ИИХФ: «Сейчас в этом нет смысла»

Тардиф заявил, что пока не видит смысла включать Овечкина в Зал славы ИИХФ
Ана Горшкова
Корреспондент

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф ответил на вопрос о возможности включения в Зал славы ИИХФ форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Конечно, Александр получит награды от ИИХФ. Но для включения в Зал славы по правилам должно пройти более двух лет после завершения карьеры. Время Овечкина придет. Для этого нужен более подходящий повод, чтобы отпраздновать это на уровне, которого он заслуживает. Сейчас в этом нет смысла, — приводит слова Тардифа Sport24.

На счету 39-летнего Овечкина на данный момент 897 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и 75 голов в Кубке Стэнли. В регулярных чемпионатах он уже побил рекорд канадца Уэйна Гретцки (894).

Источник: Sport24
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Люк Тардиф
Читайте также
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
WP узнала о готовящейся масштабной депортации украинцев из США
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
В МИД РФ рассказали о провокациях Киева для возвращения молодых украинцев
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Популярное видео
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ: новые достижения Александра
Русский вратарь остановил «Вашингтон». А главный раздражитель НХЛ набрал 1000-е очко и обменялся джерси с Овечкиным
Аршавин — о последствиях вечеринки в честь рекорда Овечкина: «Мы должны были вылетать в Колумбус. Но не долетели...»
Овечкин и Маршан обменялись игровыми джерси после матча НХЛ
«Вашингтон» проиграл «Флориде», у Овечкина «-2»
Мостовой об Овечкине: «Когда его вспоминаешь, то не только Россия, а вся планета Земля должна переворачиваться»
Президент КХЛ Морозов — о возможном возвращении Овечкина: «Всегда рад видеть игру Александра, в любой лиге»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Флюгер, а не мужик.

    30.04.2025

    • Журова потребовала от НХЛ принять меры против украинских активистов после оскорблений в адрес Овечкина

    Форвард Холл подписал 3-летний контракт с «Каролиной»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 17 12 5 25
    2 Каролина 16 11 5 22
    3 Питтсбург 17 9 8 21
    4 Айлендерс 17 9 8 20
    5 Рейнджерс 18 9 9 20
    6 Филадельфия 16 8 8 19
    7 Коламбус 17 9 8 19
    8 Вашингтон 17 8 9 17
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Монреаль 17 10 7 22
    2 Оттава 18 9 9 22
    3 Бостон 19 11 8 22
    4 Детройт 17 10 7 20
    5 Флорида 17 9 8 19
    6 Тампа-Бэй 16 8 8 18
    7 Торонто 18 8 10 18
    8 Баффало 17 5 12 14
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 18 12 6 29
    2 Даллас 18 11 7 25
    3 Виннипег 17 10 7 20
    4 Юта 17 10 7 20
    5 Чикаго 17 8 9 20
    6 Миннесота 18 7 11 18
    7 Сент-Луис 17 6 11 15
    8 Нэшвилл 18 5 13 14
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 17 11 6 23
    2 Лос-Анджелес 18 9 9 22
    3 Сиэтл 17 8 9 21
    4 Эдмонтон 19 8 11 20
    5 Вегас 16 7 9 19
    6 Сан-Хосе 18 8 10 19
    7 Ванкувер 18 8 10 17
    8 Калгари 19 5 14 12
    Результаты / календарь
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    14.11 03:00 Флорида – Вашингтон 6 : 3
    14.11 03:00 Оттава – Бостон 5 : 3
    14.11 03:00 Торонто – Лос-Анджелес 3 : 4 ОТ
    14.11 03:00 Монреаль – Даллас 0 : 7
    14.11 03:00 Детройт – Анахайм 6 : 3
    14.11 03:30 Коламбус – Эдмонтон 5 : 4
    14.11 05:00 Калгари – Сан-Хосе 2 : 0
    14.11 05:00 Колорадо – Баффало 6 : 3
    14.11 06:00 Сиэтл – Виннипег 5 : 3
    14.11 06:00 Вегас – Айлендерс 3 : 4 ОТ
    14.11 22:00 Нэшвилл – Питтсбург - : -
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости