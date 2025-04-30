Тардиф заявил, что пока не видит смысла включать Овечкина в Зал славы ИИХФ

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф ответил на вопрос о возможности включения в Зал славы ИИХФ форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Конечно, Александр получит награды от ИИХФ. Но для включения в Зал славы по правилам должно пройти более двух лет после завершения карьеры. Время Овечкина придет. Для этого нужен более подходящий повод, чтобы отпраздновать это на уровне, которого он заслуживает. Сейчас в этом нет смысла, — приводит слова Тардифа Sport24.

На счету 39-летнего Овечкина на данный момент 897 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и 75 голов в Кубке Стэнли. В регулярных чемпионатах он уже побил рекорд канадца Уэйна Гретцки (894).