Люк Хьюз подписал 7-летний контракт с «Нью-Джерси» на 63 миллиона долларов

Защитник «Нью-Джерси» Люк Хьюз подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба «Дэвилз».

Соглашение рассчитано на 7 лет и 63 миллиона долларов с кэпхитом 9 миллионов. Ранее 22-летний хоккеист находился в статусе ограниченно свободного агента.

В прошедшем сезоне Хьюз набрал 44 (7+37) очка в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он провел одну игру.