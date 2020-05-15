Защитник «Колорадо» Никита Задоров о том, каким будет мир после снятия каратнтина.

— Мир сильно поменяется после ухода пандемии и снятия карантина?

— Смотря в чем. Меры предосторожности, гигиена — в этом отношения изменения будут. Например, даже если я сейчас с кем-то контактирую, даже с надетой маской, то мне уже некомфортно становится, когда он слишком близко ко мне подходит. Много кто так же реагирует. В голову уже вбито, что это все неправильно, поэтому и в будущем люди станут соблюдать дистанцию и мыть руки. Лично я о таком задумаюсь. Кроме того, во многих странах люди поняли, что происходит. Обойдемся без имен. Но очевидно, кого власти поддерживают в нынешних условиях, а кого — нет. То же самое касается и бизнеса. В одних странах ты знаешь, как выживать, в других — нет, поскольку у тебя не будет денег. Люди понимают, где у них есть какие-то права, а где — только фуфло. Это философский вопрос.

— Необычная ситуация.

— Да, но что делать. Вот вас вирус напрямую коснулся?

— Среди знакомых есть заболевшие.

— У папы в России была знакомая семья, где заразились и умерли все — папа, мама с дочкой. Коронавирус — страшная и серьезная вещь. Любые меры предосторожности в такой ситуации — это хорошо, поскольку всего об этой болезни мы не знаем и вакцину еще не придумали. (Михаил Зислис, Алексей Шевченко)

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