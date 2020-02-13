«Любят они за спиной говорить». Брызгалов ответил на критику бывшего партнера по «Филадельфии»

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов в интервью «СЭ» отметил, что в «Филадельфии» ему не было весело. Россиянин выступал за «Флайерз» с 2011 по 2013 год.

— Слышали, что про вас сказал Якуб Ворачек?

— Нет. И что же?

— Ваш хороший друг Пол Биссоннетт ведет самый популярный в Северной Америке подкаст о хоккее — Spittin' Chiclets. Ворачек был у него в гостях. И сказал, что ваши интервью точно не шли на пользу ни вам, ни команде. Что разговоры о космосе и попытки постоянно шутить и быть смешным никого не веселили. И что лучше вам тогда было заткнуться и просто ловить шайбу.

— Ха-ха. Весело. Любят они за спиной говорить. А что ж он мне сам об этом тогда не сказал? Подойди, скажи: «Илюш, тебя слишком много. Не мог бы ты сконцентрироваться на игре?». А тут — за спиной высказываются. От него я ничего подобного никогда не слышал. И мне в «Филадельфии» было совершенно не весело. Мне кажется, он какую-то другую реальность придумывает. Мне в «Флайерз» было совсем грустно. И шутить я там точно не хотел. «Финикс» — да. Там была другая ситуация. Там было реально весело. А в «Филадельфии» — совсем нет.

— Может, кто-то другой вам что-то такое высказывал?

— Нет. Никто и никогда. Вот что самое интересное. Тихарились. Но это называется «политкорректность». Потом рассказывать всем за спиной, что, мол, хотелось ему сказать что-то человеку, но не смог он. (Игорь Еронко)

Полностью интервью Ильи Брызгалова — здесь.