Любушкин заявил, что хочет поехать со сборной России на Олимпиаду-2022
Российский хоккеист «Аризоны Койотис» Илья Любушкин признался, что хочет поехать со сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине.
«Определенно из НХЛ на Олимпиаду проще попасть. Свои шансы на поездку оценивать не буду, но я к этому стремлюсь, знаю, что мне надо для этого сделать и как работать. Буду стараться туда попасть», — цитирует Любушкина «Известния».
Зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся в 2022 году с 4 по 20 февраля.
23 декабря стало известно, что 26-летний хоккеист расторг контракт с «Локомотивом» и начнет готовиться к сезону НХЛ вместе с «Аризоной».
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1104134/aleksei-fomin-pavel-gudkov/da-superzvezda-no-pochemu-ego-nelzia-bit
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