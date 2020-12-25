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Любушкин заявил, что хочет поехать со сборной России на Олимпиаду-2022

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Российский хоккеист «Аризоны Койотис» Илья Любушкин признался, что хочет поехать со сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине.

«Определенно из НХЛ на Олимпиаду проще попасть. Свои шансы на поездку оценивать не буду, но я к этому стремлюсь, знаю, что мне надо для этого сделать и как работать. Буду стараться туда попасть», — цитирует Любушкина «Известния».

Зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся в 2022 году с 4 по 20 февраля.

23 декабря стало известно, что 26-летний хоккеист расторг контракт с «Локомотивом» и начнет готовиться к сезону НХЛ вместе с «Аризоной».

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1104134/aleksei-fomin-pavel-gudkov/da-superzvezda-no-pochemu-ego-nelzia-bit

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