Любушкин сделал три голевые передачи в матче с «Анахаймом» и установил личный рекорд результативности в НХЛ

Защитник «Баффало» Илья Любушкин сделал три голевые передачи в матче с регулярного чемпионата с «Анахаймом».

Россиянин установил личный рекорд результативности в НХЛ, так как ранее он ни разу не набирал 3 очка в одной встрече.

За всю карьеру в НХЛ он лишь раз набрал 2 очка в одном матче регулярки.

28-летний россиянин также играл в НХЛ за «Аризону» и «Торонто». Всего он провел в лиге 242 матча и набрал 33 (3+30) очка.