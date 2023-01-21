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Сегодня, 23:02

Любушкин сделал три голевые передачи в матче с «Анахаймом» и установил личный рекорд результативности в НХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Баффало» Илья Любушкин сделал три голевые передачи в матче с регулярного чемпионата с «Анахаймом».

Россиянин установил личный рекорд результативности в НХЛ, так как ранее он ни разу не набирал 3 очка в одной встрече.

За всю карьеру в НХЛ он лишь раз набрал 2 очка в одном матче регулярки.

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28-летний россиянин также играл в НХЛ за «Аризону» и «Торонто». Всего он провел в лиге 242 матча и набрал 33 (3+30) очка.

Илья Любушкин
ХК Анахайм Дакс
ХК Баффало Сэйбрз
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