Любушкин сделал три голевые передачи в матче с «Анахаймом» и установил личный рекорд результативности в НХЛ
Защитник «Баффало» Илья Любушкин сделал три голевые передачи в матче с регулярного чемпионата с «Анахаймом».
Россиянин установил личный рекорд результативности в НХЛ, так как ранее он ни разу не набирал 3 очка в одной встрече.
За всю карьеру в НХЛ он лишь раз набрал 2 очка в одном матче регулярки.
28-летний россиянин также играл в НХЛ за «Аризону» и «Торонто». Всего он провел в лиге 242 матча и набрал 33 (3+30) очка.
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|21.01
|03:00
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Питтсбург – Оттава
|4 : 1
|21.01
|06:00
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Ванкувер – Колорадо
|1 : 4
|21.01
|20:30
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Баффало – Анахайм
|6 : 3
|21.01
|23:00
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Калгари – Тампа-Бэй
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