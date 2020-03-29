Любушкин рассказал, почему из-за коронавируса не вернулся из США в Россию

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин в интервью «СЭ» рассказал, есть ли в американских магазинах паника в связи с распространением коронавируса. Из-за коронавируса сезон в НХЛ приостановлен.

— Ха, я же совсем недавно был в такой ситуации, — отметил Любушкин. — Летом готовился к сезону во Флориде, как раз в тот момент, когда в Майами пришел ураган Дориан. И там было тоже самое: в магазинах не было ничего, невозможно было купить воды, люди сметали все. Но стоило урагану уйти, так моментально все наладилось. У нас в магазинах есть сложности. Например, реально тяжело купить туалетную бумагу.

Или моя жена Диана никак не может купить яйца, масло, макароны, молоко. Однажды мне, повезло и я попал в магазин, когда туда завезли молочную продукцию. Но это дефицит отдельных продуктов или товаров. С мясом, допустим, проблем нет. Рядом со мной фермерский магазин, где ни разу не было сложностей с поставками мяса, рыбы, курицы.

— Многие российские хоккеисты вернулись в Россию. Почему вы остались в Скотсдейле?

— Не видел смысла возвращаться. У меня двое детей, и я просто не уверен, что возвращение принесло бы мне какую-то пользу. Мы бы просидели две недели на карантине, да и добираться домой с женой и двумя детьми — это больший риск подцепить инфекцию. В Аризоне хорошая погода, тут есть возможность погулять, ведь на улице действительно не так много народа, плюс есть бассейн.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 614 884 человек. Умерших — 28 687, выздоровевших — 135 671. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

«В НХЛ бьют больно, но Артюхин бьет больнее». Интервью с российским защитником «Аризоны»