Любушкин провел первую тренировку в составе «Торонто»

Защитник Илья Любушкин присоединился к «Торонто». Он провел первую тренировку в составе команды, сообщает TSN.

Ранее в результате обмена в «Торонто» отправились защитник Илья Любушкин и нападающий Райан Дзингел, в «Аризону» — форвард Ник Ритчи. Также «Койоты» получат право выбора в третьем раунде драфта НХЛ 2023 года или во втором раунде драфта НХЛ 2025 года.

Отметим, что вскоре «Торонто» выставил Дзингела на драфт отказов, откуда его забрал «Сан-Хосе».