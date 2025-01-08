Любушкин получил травму в матче с «Рейнджерс»

Российский защитник «Далласа» Илья Любушкин получил травму во время матча НХЛ с «Рейнджерс» (5:4, ОТ).

Любушкин не смог продолжить игру после второго перерыва из-за травмы верхней части тела, сообщает пресс-служба лиги.

В текущем сезоне 30-летний россиянин принял участие в 39 матчах, где отметился 8 результативными передачами.

«Даллас» занимает шестое место в Западной конференции НХЛ, имея в активе 51 очко после 39 матчей.