Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:11

Любушкин получил травму в матче с «Рейнджерс»

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский защитник «Далласа» Илья Любушкин получил травму во время матча НХЛ с «Рейнджерс» (5:4, ОТ).

Любушкин не смог продолжить игру после второго перерыва из-за травмы верхней части тела, сообщает пресс-служба лиги.

В текущем сезоне 30-летний россиянин принял участие в 39 матчах, где отметился 8 результативными передачами.

«Даллас» занимает шестое место в Западной конференции НХЛ, имея в активе 51 очко после 39 матчей.

Илья Любушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
Читайте также
WP указала на угрозу сделки Трампа по Украине для авторитета США
Депутат Чаплин пообещал четыре индексации пенсий в течение двух лет
Трюдо отверг предложение Трампа о становлении Канады 51-м штатом США
Теннисист Даниил Медведев стал отцом во второй раз
Жозе отказывается уходить, вундеркинд из Аргентины требует больше денег, клуб обнародовал планы на будущее. Что происходит в «Спартаке»
Отец Илона Маска заявил о желании сына купить «Ливерпуль»
Популярное видео
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

НХЛ, результаты 8 января: «Тампа-Бэй» обыграла «Каролину», «Миннесота» — «Сент-Луис» и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 40 26 14 56
2 Нью-Джерси 43 25 18 53
3 Каролина 41 24 17 50
4 Коламбус 41 18 23 42
5 Питтсбург 42 17 25 42
6 Филадельфия 41 17 24 39
7 Рейнджерс 40 18 22 38
8 Айлендерс 40 15 25 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 42 27 15 56
2 Флорида 41 24 17 50
3 Бостон 43 20 23 45
4 Тампа-Бэй 38 21 17 44
5 Оттава 39 19 20 41
6 Монреаль 40 19 21 41
7 Детройт 40 18 22 40
8 Баффало 41 15 26 35
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 42 28 14 58
2 Миннесота 41 26 15 56
3 Даллас 39 25 14 51
4 Колорадо 41 25 16 51
5 Сент-Луис 42 19 23 42
6 Юта 39 17 22 41
7 Нэшвилл 41 13 28 33
8 Чикаго 40 13 27 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 40 28 12 59
2 Эдмонтон 40 25 15 53
3 Лос-Анджелес 38 23 15 51
4 Ванкувер 39 18 21 45
5 Калгари 40 19 21 45
6 Анахайм 40 17 23 39
7 Сиэтл 41 17 24 37
8 Сан-Хосе 43 13 30 32
Результаты / календарь
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
8.01 03:00
Филадельфия – Торонто
 2 : 3
8.01 03:00
Питтсбург – Коламбус
 3 : 4 Б
8.01 03:00
Рейнджерс – Даллас
 4 : 5 ОТ
8.01 03:00
Бостон – Эдмонтон
 0 : 4
8.01 03:00
Детройт – Оттава
 3 : 2 ОТ
8.01 03:00
Тампа-Бэй – Каролина
 3 : 2
8.01 04:00
Виннипег – Нэшвилл
 5 : 2
8.01 04:00
Миннесота – Сент-Луис
 6 : 4
8.01 06:00
Анахайм – Калгари
 2 : 3 ОТ
8.01 06:30
Сан-Хосе – Вегас
 2 : 4
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости