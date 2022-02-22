Любушкин не попал в заявку «Торонто» на матч с «Монреалем»

«Торонто» опубликовал состав команды на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

В заявку «Мэйпл Ливз» не попал защитник Илья Любушкин, который 20 февраля перешел в результате обмена из «Аризоны». Матч пройдет сегодня, 22 февраля и начнется в 3:00 мск.

A look at how your Buds lineup tonight in Montreal#LeafsForever pic.twitter.com/aZEzU0VUZR — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) February 21, 2022

В результате обмена «Койотс» получили форварда Ника Ричи и выбор в третьем раунде драфта-2023 или втором раунде драфта-2025, а в «Мэйпл Ливз» перешли 27-летний россиянин и форвард Райан Дзингел.

В нынешнем сезоне Любушкин провел 46 матчей в чемпионате НХЛ и отметился 9 результативными передачами при показателе полезности «-6». В лиге он провел 180 матчей за карьеру и все — в составе «Аризоны».