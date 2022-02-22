Любушкин не попал в заявку «Торонто» на матч с «Монреалем»
«Торонто» опубликовал состав команды на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».
В заявку «Мэйпл Ливз» не попал защитник Илья Любушкин, который 20 февраля перешел в результате обмена из «Аризоны». Матч пройдет сегодня, 22 февраля и начнется в 3:00 мск.
A look at how your Buds lineup tonight in Montreal#LeafsForever pic.twitter.com/aZEzU0VUZR— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) February 21, 2022
В результате обмена «Койотс» получили форварда Ника Ричи и выбор в третьем раунде драфта-2023 или втором раунде драфта-2025, а в «Мэйпл Ливз» перешли 27-летний россиянин и форвард Райан Дзингел.
В нынешнем сезоне Любушкин провел 46 матчей в чемпионате НХЛ и отметился 9 результативными передачами при показателе полезности «-6». В лиге он провел 180 матчей за карьеру и все — в составе «Аризоны».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|50
|35
|15
|74
|2
|Питтсбург
|52
|31
|21
|70
|3
|Рейнджерс
|50
|32
|18
|69
|4
|Вашингтон
|52
|28
|24
|65
|5
|Коламбус
|49
|25
|24
|51
|6
|Айлендерс
|45
|18
|27
|43
|7
|Филадельфия
|50
|15
|35
|40
|8
|Нью-Джерси
|50
|17
|33
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|50
|35
|15
|75
|2
|Тампа-Бэй
|49
|32
|17
|70
|3
|Торонто
|48
|32
|16
|67
|4
|Бостон
|50
|29
|21
|62
|5
|Детройт
|51
|23
|28
|52
|6
|Оттава
|49
|18
|31
|41
|7
|Баффало
|51
|16
|35
|40
|8
|Монреаль
|50
|10
|40
|27
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|50
|36
|14
|76
|2
|Миннесота
|47
|31
|16
|65
|3
|Сент-Луис
|49
|29
|20
|64
|4
|Нэшвилл
|50
|28
|22
|60
|5
|Даллас
|49
|27
|22
|56
|6
|Виннипег
|50
|22
|28
|52
|7
|Чикаго
|52
|18
|34
|44
|8
|Аризона
|50
|13
|37
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|49
|30
|19
|66
|2
|Вегас
|51
|29
|22
|62
|3
|Эдмонтон
|50
|28
|22
|59
|4
|Лос-Анджелес
|50
|26
|24
|59
|5
|Анахайм
|52
|24
|28
|57
|6
|Ванкувер
|51
|23
|28
|52
|7
|Сан-Хосе
|49
|22
|27
|49
|8
|Сиэтл
|51
|16
|35
|36
|22.02
|03:00
|
Монреаль – Торонто
|- : -
|22.02
|06:00
|
Ванкувер – Сиэтл
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|49
|71
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|50
|70
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|50
|70
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|50
|35
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|50
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|45
|33
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|19
|1.97
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|32
|2.01
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|39
|2.03