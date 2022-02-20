Любушкин не попал в состав «Аризоны» на матч с «Лос-Анджелесом»

Стала известна заявка «Аризоны» на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».

Российский защитник Илья Любушкин не попал в состав на игру.

В текущем сезоне Любушкин провел 46 матчей, пропустив только две игры команды, в которых набрал 8 (0+8) очков при среднем коэффициенте полезности «-6».