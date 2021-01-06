Любушкин не может вылететь в США перед стартом сезона НХЛ

Как стало известно «СЭ», защитник «Аризоны» Илья Любушкин не может вылететь в США. При этом американское посольство назначило собеседование по поводу его пребывания в стране лишь на 20 января. Впрочем, сохраняется вероятность, что хоккеист улетит в США раньше.

В прошлом сезоне 26-летний хоккеист провел 51 матч в регулярном чемпионате НХЛ и сделал 4 результативные передачи. Во время паузы, связанной с переносом сезона-2020/21 из-за коронавируса в Северной Америке, Любушкин выступал за «Локомотив» в КХЛ. (Алексей Шевченко)