Любушкин назвал главную проблему для хоккеистов из-за коронавируса

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин в интервью «СЭ» предположил, когда в НХЛ возобновится сезон. Ранее карантин для игроков из-за пандемии коронавируса был продлен до 4 апреля.

— Уверен, что ни один человек не знает, что будет дальше, — отметил Илья. — Мы сидим и просто ждем. Конечно, хочется играть, но вы же видите, что происходит мире. Решение НХЛ понятно и объяснимо.

Без зрителей играть очень тяжело. Эмоций не хватает. В России на предсезонных матчах не так много болельщиков, а в Америке и на выставочные встречи собирается много зрителей.

— Еще такой момент, который лично мне непонятен. Лига распустила игроков. Кто-то уехал на родину, вы остались в Америке. Это в какой же форме вы подойдете к возобновлению сезона?

— Вот это самая большая проблема, согласен. Не существует же пока даже примерной даты, когда может продолжиться турнир. Это реально беспокоит, ведь ты даже не знаешь, к какому времени выводить себя на пик формы. Я стараюсь поддерживать себя в форме, но это ведь все равно не то. Льда очень сильно не хватает, а все площадки закрыты.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 657 691 человек. Умерших — 30 438, выздоровевших — 139 263. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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