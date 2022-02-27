Любушкин набрал первое очко за «Торонто»

Защитник «Торонто» Илья Любушкин отличился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (10:7).

Россиянин поучаствовал в шайбе своего соотечественника Ильи Михеева в третьем периоде.

Это результативное действие стало для Любушкина первым в составе «Торонто». Хоккеист присоединился к команде 20 февраля в результате обмена из «Аризоны».

Всего на счету Любушкина 10 (0+10) очков в 49 матчах сезона-2021/22.