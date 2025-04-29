Любушкин набрал первое очко в плей-офф НХЛ-2024/25

«Даллас» забил третий гол в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Колорадо».

Шайбу забросил нападающий Микко Рантанен на 2-й минуте второго периода. В результативной атаке поучаствовал российский защитник Илья Любушкин. Он сделал голевую передачу и набрал первое очко в Кубке Стэнли-2025.

Счет в серии равный — 2-2.