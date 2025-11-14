Любушкин и Джекай подрались в матче «Монреаль» — «Даллас»

Российский защитник «Далласа» Иван Любушкин и канадский защитник «Монреаля» Арбер Джекай подрались в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счетом 7:0 в пользу «Старз».

Драка произошла на 47-й минуте. 24-летний канадец и 31-летний россиянин получили по пять минут штафа.

На счету Любушкина в этом матче также результативный пас. В сезоне-2025/26 он в 16 матчах набрал 3 (0+3) очка.