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Любовь Успенская: «Я люблю хоккей. Мы большие друзья с Сашей Овечкиным»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Российская певица Любовь Успенская заявила, что любит хоккей, и рассказала, что дружит с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.

«Самые популярные виды спорта в России — хоккей и футбол. Если выбирать одно? Наверное, хоккей! Потому что это очень боевитая и сильная игра. Я люблю хоккей. Мы большие друзья с Сашей Овечкиным. Два года назад на дне рождения сказала ему, что он должен побить рекорд Гретцки. И, по-моему, я накаркала! Потому что он приближается», — заявила Успенская.

За карьеру в НХЛ Овечкин забросил 853 шайбы. По этому показателю он идет на втором месте в списке лучших снайперов лиги всех времен. До рекорда Уэйна Гретцки ему остался 41 гол.

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