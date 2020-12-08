Обладатель двух золотых медалей Олимпийских игр в составе сборной Канады Роберто Луонго вошел в тренерский штаб «Флориды». Он будет работать с вратарями «Пантерз», сообщает The Athletic.

Также команда наняла еще одного специалиста по работе с голкиперами — Франсуа Аллера. Ранее он работал в «Монреале», «Анахайме», «Торонто» и «Колорадо».

Напомним, что основным голкипером «Флориды» считается российский вратарь Сергей Бобровский.