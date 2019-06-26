21:25 | Хоккей — НХЛ

Луонго оригинально объявил о завершении карьеры. Фото

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Голкипер "Флориды" Роберто Луонго завершил карьеру. Об этом сообщает официальный сайт клуба. При этом сам хоккеист в Твиттере опубликовал фото висящей вратарской амуниции.

 

- Настало время применить свои таланты в доме престарелых в Саут-Бич, - написал голкипер.

40-летний вратарь ранее также выступал за "Айлендерс" и "Ванкувер".

Луонго - двукратный обладатель Президентского кубка, четырежды участвовал в Матче всех звезд НХЛ. Двукратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канады.

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https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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