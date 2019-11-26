Лундквист вышел на 5-е место по количеству побед в истории НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» в овертайме одолел «Миннесоту» (3:2 ОТ). Это победа стала 455-й для голкипера команды из Нью-Йорка Хенрика Лундквиста в НХЛ, сообщает Twitter клуба.

Таким образом, 37-летний швед поднялся на пятое место за всю историю лиги по количеству побед, обойдя Кертиса Джозефа. У идущего четвертым Эда Белфора 484 победы. Лидирует в этом списке Мартин Бродер, который выиграл 691 матч.

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