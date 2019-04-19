Лундквист - тринадцатый швед из НХЛ, согласившийся сыграть на ЧМ-2019

Вратарь "Рейнджерс" Хенрик Лундквист вошел в состав сборной Швеции на чемпионат мира-2019, сообщает официальный сайт Федерации хоккея страны. Он стал 13-м шведским игроком НХЛ, который согласился выступить на турнире.

Полностью список шведских НХЛ-овцев, давших согласие поехать на ЧМ-2019, выглядит следующим образом: вратари - Хенрик Лундквист ("Рейнджерс"), Якоб Маркстрем ("Ванкувер"); зашитники - Адам Ларссон ("Эдмонтон"), Эрик Густафссон ("Чикаго"), Роберт Хегг ("Филадельфия"); нападающие - Оливер Экман-Ларссон ("Аризона"), Оскар Линдблом ("Филадельфия"), Элиас Петтерсон ("Ванкувер"), Адриан Кемпе ("Лос-Анджелес"), Маркус Крюгер ("Чикаго"), Луи Эрикссон ("Ванкувер"), Марио Кемпе ("Аризона"), Йеспер Братт ("Нью-Джерси").

Шведы - действующие чемпионы мира. ЧМ-2019 пройдет с 10 по 26 мая в Словакии.

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