Лундквист стал одноклубником Овечкина. Швед подписал контракт с «Вашингтоном»

Голкипер Хенрик Лундквист стал игроком «Вашингтона». 38-летний швед подписал контракт на один год, сообщает в Twitter журналист Пьер Лебрюн.

Зарплата голкипера составит 1,5 миллиона долларов без учета бонусов.

done now: one year, $ 1.5 M for Henrik Lundqvist with the Capitals, as @TSNBobMcKenzie predicted earlier today — Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) October 9, 2020

Лундквист выступал за «Рейнджерс» с 2005 года. Он был выбран командой из Нью-Йорка под 205-м номером на драфте 2000 года.

Хенрик является рекордсменом клуба в 50 категориях, в том числе по количеству побед, появлений на площадке среди голкиперов, количеству «сухих» матчей, проценту отраженных бросков, появлениям в составе в плей-офф и многим другим.