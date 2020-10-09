Лундквист стал одноклубником Овечкина. Швед подписал контракт с «Вашингтоном»
19:55
Голкипер Хенрик Лундквист стал игроком «Вашингтона». 38-летний швед подписал контракт на один год, сообщает в Twitter журналист Пьер Лебрюн.
Зарплата голкипера составит 1,5 миллиона долларов без учета бонусов.
Лундквист выступал за «Рейнджерс» с 2005 года. Он был выбран командой из Нью-Йорка под 205-м номером на драфте 2000 года.
Хенрик является рекордсменом клуба в 50 категориях, в том числе по количеству побед, появлений на площадке среди голкиперов, количеству «сухих» матчей, проценту отраженных бросков, появлениям в составе в плей-офф и многим другим.