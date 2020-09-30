НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Лундквист спустя 15 лет покинет «Рейнджерс»

05:22
Хенрик Лундквист. Фото nhl.com
Хенрик Лундквист. Фото nhl.com
Теги:

«Рейнджерс» на этой неделе выкупит контракт голкипера Хенрика Лундквиста, утверждает TSN. Нынешний контракт 38-летнего вратаря с зарплатой 8,5 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона.

Ожидается, что в среду клуб объявит об уходе игрока, который с 2005 года выступает за «Рейнджерс». В минувшем сезоне Лундквист сыграл в 30 матчах, пропуская в среднем 3,16 шайбы и отражая 90,5 процента бросков.

Напомним, в «Рейнджерс» играют российские вратари Александр Георгиев и Игорь Шестеркин.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир