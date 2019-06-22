Лундквист считает, что благодаря Василевскому "Тампа" с большим отрывом выиграла регулярный чемпионат

Вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Хенрик Лундквист считает, что голкипер "Тампа-Бэй" Андрей Василевский провел фантастический регулярный чемпионат. Россиянин впервые в карьере получил приз "Везина Трофи".

– Василевский уже не первый сезон один из лучших вратарей лиги, – цитируют "Известия" Лундквиста. – Он провел фантастический регулярный чемпионат – во многом благодаря Андрею "Тампа" победила с большим отрывом. Мы также видели его отличную игру и в сборной России на чемпионатах мира. Да, в итоге в плей-офф у него и "молний" дела не задались, но это не отменяет их отличной игры. А неудачи в Кубке Стэнли случаются у всех – НХЛ слишком непредсказуема.

"В будущем русских обладателей "Везины" будет намного больше!". Василевский – лучший вратарь НХЛ