Лундквист рассказал, как на него повлияла конкуренция с Шестеркиным и Георгиевым

Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист признался, что тяжело свыкался с тем фактом, что потерял статус первого номера команды из Нью-Йорка. По ходу регулярного чемпионата-2019/20 тренерский штаб начал больше доверять российскому тандему в лице Игоря Шестеркина и Александра Георгиева.

— Честно скажу, что я прошел через непростое время прошлой зимой, — цитирует Лундквиста SVT. — Конечно, все в мире меняется. Но мне было непросто привыкнуть к новым условиям.

На протяжении почти 15 лет у меня была определенная роль. Конечно, я очень много думал о том, как ситуация обстоит сейчас. Каждый день, чуть ли ни каждый час. Это было непростое испытание для моей психики.

Но сейчас я стараюсь фокусироваться на настоящем. Провожу все время с семьей. Иногда ты можешь стать для себя главным врагом, если слишком зацикливаешься на какой-то одной вещи.

Лунквист с 2005 года выступает за «Рейнджерс» и провел в команде из Нью-Йорка всю свою карьеру в НХЛ. В нынешнем сезоне 38-летний швед принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата, в которых пропускал в среднем 3,16 шайбы и отражал 90,5 процента бросков.