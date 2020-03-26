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Лундквист пожертвует 100 тысяч долларов для помощи пострадавшим от пандемии коронавируса

06:33
Хенрик Лундквист. Фото nhl.com
Хенрик Лундквист. Фото nhl.com
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Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист сообщил, что пожертвует 100 тысяч долларов для помощи пострадавшим от пандемии коронавируса. Перевод будет сделан через благотворительный фонд 38-летнего шведа в продовольственный банк Нью-Йорка. Благодаря этим средствам будут приобретены около 68 тысяч блюд для 8 тысяч детей и их семей, которые из-за пандемии перестали посещать образовательные учреждения и получать бесплатную еду.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 464 тысяч человек. Умерших — 20 942, выздоровевших — 113 802. В России на данный момент 658 случаев заражения, три человека умерли.

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