Лундквист пожертвует 100 тысяч долларов для помощи пострадавшим от пандемии коронавируса
Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист сообщил, что пожертвует 100 тысяч долларов для помощи пострадавшим от пандемии коронавируса. Перевод будет сделан через благотворительный фонд 38-летнего шведа в продовольственный банк Нью-Йорка. Благодаря этим средствам будут приобретены около 68 тысяч блюд для 8 тысяч детей и их семей, которые из-за пандемии перестали посещать образовательные учреждения и получать бесплатную еду.
Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 464 тысяч человек. Умерших — 20 942, выздоровевших — 113 802. В России на данный момент 658 случаев заражения, три человека умерли.
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