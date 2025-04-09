Лундквист — о рекорде Овечкина: «Попытки остановить его были захватывающими!»
Бывший голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист поздравил нападающего «Вашингтона» Александр Овечкина с установлением рекорда по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Было потрясающе наблюдать за тем, как Ови гонится за рекордом в этом сезоне. Очень впечатлен его стремлением и страстью к игре. Попытки остановить его на протяжении всей моей карьеры были одновременно захватывающими и сложными, с разными исходами. Поздравляю Ови с невероятным достижением!» — написал вратарь в сцоиальной сети.
6 апреля Овечкин в матче против «Айлендерс» (1:4) забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд лиги.
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|Столичный дивизион
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|В
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|О
|1
|Айлендерс
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|2
|Вашингтон
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|3
|Каролина
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
|0
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|7
|Рейнджерс
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|0
|0
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|8
|Филадельфия
|0
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|0
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
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|0
|0
|3
|Детройт
|0
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|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
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|0
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
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|0
|0
|0
|8
|Юта
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|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
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|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
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|0
|0
|0
|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -