Лундквист — о рекорде Овечкина: «Попытки остановить его были захватывающими!»

Бывший голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист поздравил нападающего «Вашингтона» Александр Овечкина с установлением рекорда по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Было потрясающе наблюдать за тем, как Ови гонится за рекордом в этом сезоне. Очень впечатлен его стремлением и страстью к игре. Попытки остановить его на протяжении всей моей карьеры были одновременно захватывающими и сложными, с разными исходами. Поздравляю Ови с невероятным достижением!» — написал вратарь в сцоиальной сети.

6 апреля Овечкин в матче против «Айлендерс» (1:4) забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд лиги.

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