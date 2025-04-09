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9 апреля 2025, 19:00

Лундквист — о рекорде Овечкина: «Попытки остановить его были захватывающими!»

Сергей Ярошенко
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Бывший голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист поздравил нападающего «Вашингтона» Александр Овечкина с установлением рекорда по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Было потрясающе наблюдать за тем, как Ови гонится за рекордом в этом сезоне. Очень впечатлен его стремлением и страстью к игре. Попытки остановить его на протяжении всей моей карьеры были одновременно захватывающими и сложными, с разными исходами. Поздравляю Ови с невероятным достижением!» — написал вратарь в сцоиальной сети.

6 апреля Овечкин в матче против «Айлендерс» (1:4) забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд лиги.

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Александр Овечкин
Хенрик Лундквист
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