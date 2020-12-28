НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Лундквист перенесет операцию на открытом сердце

28 декабря 2020, 21:18
Хенрик Лундквист. Фото Twitter
Хенрик Лундквист. Фото Twitter
Теги:

Легендарный голкипер Хенрик Лундквист сообщил о том, что ему предстоит перенести операцию на сердце.

По словам 38-летнего игрока, в последние три недели он был вынужден переместить внимание с тренировочного лагеря на свое здоровье. В заявлении, которое он опубликовал в Twitter, указано, что ему предстоит операция на открытом сердце, а именно замена аортального клапана, корня и восходящего отдела аорты. Швед также отметил, что остается позитивным готовится встать на путь восстановления.

Напомним, Лундквист подписал однолетнее соглашение с «Вашингтоном» в начале октября текущего года. После этого он объявил о приостановке карьеры по состоянию здоровья.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир