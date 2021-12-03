Лундквист об Овечкине: «Если он сможет обойти Гретцки, это будет что-то невероятное»

Бывший вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист оценил шансы нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина стать лучшим снайпером в истории НХЛ.

«У Овечкина потрясающий бросок. Если он сможет обойти Гретцки, то это будет что-то невероятное», — отметил Лундквист.

До идущего третьим Яромира Ягра (766) Овечкину осталось 17 шайб. Второе место занимает Горди Хоу (801), первое — Уэйн Гретцки (894).