Лундквист об Овечкине: «Если он сможет обойти Гретцки, это будет что-то невероятное»
17:45
Бывший вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист оценил шансы нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина стать лучшим снайпером в истории НХЛ.
«У Овечкина потрясающий бросок. Если он сможет обойти Гретцки, то это будет что-то невероятное», — отметил Лундквист.
До идущего третьим Яромира Ягра (766) Овечкину осталось 17 шайб. Второе место занимает Горди Хоу (801), первое — Уэйн Гретцки (894).
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