Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Лундквист об Овечкине: «Если он сможет обойти Гретцки, это будет что-то невероятное»

17:45
Теги:

Бывший вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист оценил шансы нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина стать лучшим снайпером в истории НХЛ.

«У Овечкина потрясающий бросок. Если он сможет обойти Гретцки, то это будет что-то невероятное», — отметил Лундквист.

До идущего третьим Яромира Ягра (766) Овечкину осталось 17 шайб. Второе место занимает Горди Хоу (801), первое — Уэйн Гретцки (894).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Богун все материалы автора
Читайте также
Закаливание организма: какой вид выбрать
Глава ЛНР назвал условие переговоров Донбасса и Киева
0
Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика