Вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист прокомментировал новый контракт нападающего Криса Крайдера. Соглашение заключено на семь лет. Зарплата 28-летнего форварда будет составлять в среднем 6,5 миллиона долларов за сезон.

— Он уникальный хоккеист, которого очень тяжело заменить. Абсолютно правильное решение, что его подписали еще на семь лет, — приводит слова Лундквиста официальный сайт НХЛ. — Он проводит замечательный сезон, становится еще лучше, играет стабильнее. Такие игроки, как он, нужны команде и в раздевалке. Так что это очень хорошие новости.

Напомним, что Крайдер был выбран «Рейнджерс» под 19-м номером на драфте 2009 года. Всего в 520 играх в регулярных чемпионатов форвард набрал 316 (157+159) очков.