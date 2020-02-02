Вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист прокомментировал победу над «Детройтом» в регулярном чемпионате НХЛ (1:0). Швед отразил все 33 броска по своим воротам и сыграл на ноль впервые с ноября. На лед он вышел впервые с 11 января, в нынешнем сезоне ему приходится конкурировать с двумя россиянами — Александром Георгиевым и Игорем Шестеркиным.

— Мне действительно нравятся игры на ноль, потому что каждый сейв имеет значение, а одного гола может хватить для победы, — цитирует официальный сайт НХЛ Лундквиста. — Это был тяжелый месяц. Почти 14 лет подряд я знал, что буду играть, а сейчас ситуация изменилась.