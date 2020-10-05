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Лундквист не намерен завершать карьеру

07:56
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Экс-голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист заявил, что не намерен завершать карьеру.

«Я все еще хочу соревноваться. Все еще люблю игру и все еще хочу побеждать», — написал 38-летний швед в Twitter.

Ране клуб из Нью-Йорка выкупил контракт вратаря, по которому у него оставался один сезон.

Лундквист выступал за «Рейнджерс» с 2005 года. Он был выбран коллективом из Нью-Йорка под 205-м номером на драфте 2000 года.

Швед является рекордсменом клуба в 50 категориях, в том числе по количеству побед, появлений на площадке среди голкиперов, количеству «сухих» матчей, проценту отраженных бросков, появлениям в составе в плей-офф и многим другим.

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