Лундквист не исключил возможность возвращения в Швецию

Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист заявил, что не исключает возможный вариант, при котором он вернется играть в чемпионат Швеции. Но на родине он готов играть только за «Фрелунду», где выступает его брат Джоэль.

— Я понимаю, что Джоэля уже замучили этим вопросом. Но я никогда не говорил, что не собираюсь возвращаться в Швецию, — цитирует Хенрика Лундквиста Sportbladet. — Всему свое время. У меня еще действует контракт в НХЛ, и я намерен отработать его до конца. А потом посмотрим, как сложится ситуация.

Лундквист с 2005 года выступает за «Рейнджерс» и провел в команде из Нью-Йорка всю свою карьеру в НХЛ. В нынешнем сезоне 38-летний швед принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата, в которых пропускал в среднем 3,16 шайбы и отражал 90,5 процента бросков.