Лундкивст перенесет операцию на открытом сердце

Вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист сообщил о том, что ему предстоит перенести операцию на сердце.

По словам 38-летнего игрока, в последние три недели он был вынужден переместить внимание с тренировочного лагеря на свое здоровье. В заявлении, которое он опубликовал в Twitter, указано, что ему предстоит операция на открытом сердце, а именно замена аортального клапана, корня и восходящего отдела аорты. Швед также отметил, что остается позитивным готовится встать на путь восстановления.

Напомним, Лундквист подписал однолетнее соглашение с «Вашингтоном» в начале октября текущего года. После этого он объявил о приостановке карьеры по состоянию здоровья.