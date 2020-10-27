Лучший выбор «Аризоны» на драфте-2020 издевался над чернокожим подростком с ограниченными возможностями

Темнокожий студент Исайя Мейер-Кротерс в интервью The Arizona Republic признался, что он был ошеломлен и опечален, когда узнал, что «Аризона» выбрала на драфте НХЛ-2020 защитника Митчелла Миллера, с которым он вырос в Сильвании. 18-летний хоккеист четыре года назад признался в суде, что издевался над одноклассником-афроамериканцем с отклонениями в развитии. Этим одноклассником был как раз Мейер-Кротерс.

Миллер в школе обманом заставили Исайю лизать леденец, который они с другом вытерли о писсуар. Мейер-Кротерсу пришлось проходить тестирование на гепатит, ВИЧ и ЗППП, но, согласно отчету полиции, результаты анализов оказались отрицательными. Также будущий 111-й пик «Аризоны» называл своего одноклассника «словом на букву N».

— Он притворился моим другом и заставил меня делать то, что я не хотел делать, — сказала Мейер-Кротерс в телефонном интервью. — В младших классах он меня избил... Все думают, что он такой крутой, что может играть в НХЛ, но я не понимаю, как кто-то может быть крутым, когда ты придираешься к кому-то и запугиваешь кого-то всю свою жизнь.