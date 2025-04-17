Лучший снайпер «Далласа» Робертсон получил травму перед плей-офф НХЛ

Форвард «Далласа» Джейсон Робертсон получил травму колена в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (1:5), сообщила пресс-служба клуба.

25-летний американец не смог доиграть встречу и покинул арену с фиксатором на колене. В первом раунде плей-офф «Даллас» встретится с «Колорадо».

В текущем сезоне Робертсон провел 82 матча и набрал 80 (35+45) очков, став лучшим снайпером команды и вторым бомбардиром.