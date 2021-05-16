Лучший бомбардир «Сент-Луиса» Перрон попал в ковид-протокол
09:10
Нападающий «Сент-Луиса» Дэвид Перрон попал в ковид-протокол, сообщает официальный сайт НХЛ.
32-летний нападающий может пропустить старт серии первого раунда Кубка Стэнли с «Колорадо».
В этом сезоне Перрон стал лучшим бомбардиром «Блюз» в регулярном чемпионате, набрав 58 (19+29) очков в 56 матчах.
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